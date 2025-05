Lula defende relação do Brasil com a Rússia e critica tarifas dos EUA

© Lusa

"Essa minha visita aqui é para estreitar e reconstruir, com muito mais força, a nossa parceria estratégica. O Brasil tem interesses políticos, comerciais, culturais e científico-tecnológicos com a Rússia. Por sua vez, a Rússia certamente também tem muitos interesses com o Brasil", disse Lula da Silva em uma reunião bilateral com Putin, após participar do desfile militar na Praça Vermelha, que marcou os 80 anos da vitória do Exército Soviético sobre a Alemanha nazista.

Lula da Silva lamentou que, desde sua última visita à Rússia, há 15 anos, o mundo tenha mudado tanto a ponto de valores como o "multilateralismo" e o "fortalecimento da Organização das Nações Unidas (ONU) e do livre comércio" terem se perdido.

"Vivemos tempos muito complicados", avaliou o presidente brasileiro, acrescentando que a política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "enterra" o livre comércio e prejudica o respeito às nações livres.

"As últimas decisões anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, de taxar o comércio com todos os países do mundo de forma unilateral, jogam por terra a grande ideia do livre comércio, derrubam o fortalecimento do multilateralismo e muitas vezes colocam em risco o respeito à soberania dos países, algo que precisamos preservar", afirmou Lula da Silva.

No início do encontro, transmitido ao vivo pela televisão russa, Putin lembrou que a última visita de Lula ao país ocorreu há 15 anos, durante o 65º aniversário da Vitória.

"Lembro com carinho das nossas conversas anteriores, tanto na Rússia quanto no Brasil. Sempre aconteceram em um ambiente muito agradável, amigável e profissional", disse Putin, dirigindo-se a Lula da Silva.

Segundo o presidente russo, em grande parte graças aos contatos pessoais entre os dois líderes, as relações entre Rússia e Brasil se fortaleceram nos últimos anos.

Putin lembrou que o Brasil se juntou à coalizão "anti-Hitler" e que suas tropas participaram de operações militares na Itália, contribuindo para a vitória comum sobre o inimigo.

"Sei que no Brasil, assim como aqui na Rússia, se honra a memória daqueles acontecimentos e se presta homenagem ao heroísmo dos vencedores", disse o presidente russo.

Lula da Silva permanece em Moscou até sábado, e sua agenda indica que ainda terá um encontro com Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia.

No domingo, Lula embarca para a China, onde realizará uma visita oficial na segunda e terça-feira.

