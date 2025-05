Ex-integrante do governo Trump desmaia durante programa de TV

© Reprodução/X

A ex-integrante do governo Trump e analista política Camryn Kinsey desmaiou ao vivo durante uma participação no programa "Fox News @ Night", na noite de quinta-feira (8). O episódio aconteceu enquanto ela criticava o presidente Joe Biden e a vice Kamala Harris, ao comentar uma entrevista recente de Biden no programa "The View".

Kinsey, de 24 anos, afirmou que a vice-presidente foi designada como "czarina da fronteira", mas que nunca teria visitado a região. “É isso que eles têm que fazer, eles têm que reescrever a História porque tiveram uma campanha fracassada, tiveram uma presidência fracassada (...). Então, isso é uma questão de incompetência. Não é uma questão de ideologia”, disse a analista, antes de começar a apresentar dificuldades para falar.

Fox News guest Camryn Kinsey faints live on air. pic.twitter.com/T5AquOuBUo — Daily Caller (@DailyCaller) May 9, 2025

Logo em seguida, Kinsey respirou fundo, fechou os olhos e caiu da cadeira. O apresentador Jonathan Hunt foi surpreendido com a situação, e o programa foi rapidamente interrompido para um intervalo comercial. "Vamos apenas pedir ajuda para a Camryn", disse o âncora, enquanto um membro da equipe de produção se aproximava para socorrê-la.

O momento gerou repercussão nas redes sociais. Muitos internautas criticaram a reação de Hunt, que permaneceu sentado durante o ocorrido. "Uma pessoa normal teria se levantado imediatamente e tentado ajudar", comentou Kristi L. Talmadge, que se identifica como "jornalista cidadã".

