Paquistão x Índia: G7 teme guerra de potências nucleares

“Pedimos à Índia e ao Paquistão a máxima contenção. Uma nova escalada militar coloca em sério risco a estabilidade regional. Estamos profundamente preocupados com a segurança dos civis de ambos os lados”, afirma um comunicado conjunto dos ministérios da Itália, Canadá, França, Alemanha, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e da Alta Representante da União Europeia.

O grupo dos países mais industrializados do mundo também fez um apelo por “diálogo direto” entre as duas potências nucleares, “com o objetivo de encontrar uma saída pacífica”.

“Seguimos acompanhando de perto os acontecimentos e manifestamos nosso apoio a uma solução diplomática rápida e duradoura”, conclui a nota.

A crise entre as duas potências nucleares foi desencadeada por um ataque terrorista mortal em 22 de abril, que matou um grupo de turistas na Caxemira administrada pela Índia. Desde então, a situação vem se agravando e escalou ainda mais na quarta-feira, quando Nova Délhi bombardeou supostas bases terroristas localizadas em território paquistanês.

O Paquistão respondeu, na madrugada seguinte, com um ataque de mísseis contra várias instalações militares indianas no norte do país.

Desde o início do conflito, pelo menos 82 pessoas morreram. A Índia contabiliza 49 mortos, incluindo os 26 turistas indianos vítimas do atentado terrorista.

Do lado paquistanês, há 33 mortos e outros 62 feridos, entre eles 14 soldados.

Os ataques entre os dois países aprofundam décadas de tensão e conflito, especialmente em relação à disputada região da Caxemira.

