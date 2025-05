Índia e Paquistão concordam com cessar-fogo

© Getty Images

Índia e Paquistão anunciaram neste sábado (10) um cessar-fogo “completo e imediato” após uma semana marcada por confrontos intensos na região da Caxemira. A informação foi confirmada por representantes dos dois países e divulgada inicialmente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ele, a trégua foi resultado de uma “longa noite de negociações mediadas pelos Estados Unidos”. Uma nova reunião entre os países está marcada para segunda-feira (12).

O ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, afirmou em publicação no X que o país “sempre lutou pela paz e segurança na região, sem comprometer sua soberania e integridade territorial”. Na mesma manhã, o espaço aéreo paquistanês foi reaberto. Trump parabenizou ambos os países por, segundo ele, usarem “bom senso e grande inteligência” ao aceitarem o acordo.



A trégua foi anunciada após os episódios mais violentos em duas décadas entre as nações vizinhas, ambas potências nucleares. A tensão se intensificou no dia 22 de abril, com um atentado na cidade de Pahalgam, na Caxemira indiana, que deixou 26 mortos, a maioria hindus. Desde então, os combates resultaram em pelo menos 49 mortes civis — 36 do lado paquistanês e 13 do lado indiano. As forças indianas acusaram o Paquistão de apoiar o grupo jihadista Lashkar-e-Taiba, apontado como responsável pelo ataque.



Nos dias seguintes, houve bombardeios e ataques com drones em ambos os lados da fronteira, além de confrontos diretos entre os exércitos. Na última quarta-feira (7), a Índia afirmou ter destruído nove “acampamentos terroristas” com ataques aéreos na Caxemira e no Punjab paquistanês. O Paquistão, por sua vez, declarou ter derrubado cinco caças indianos — número não confirmado oficialmente pela Índia. O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, prometeu “vingança até a última gota de sangue dos mártires”.