Eleição do novo Papa alimenta teoria da conspiração sobre fim do mundo

A eleição do novo Papa, que adotou o nome Leão XIV, gerou debates nas redes sociais, com internautas fazendo associações entre sua escolha e o capítulo 13 do livro de Apocalipse, na Bíblia. O capítulo, escrito por João no século 1, descreve duas bestas, uma representando o poder político e outra, o religioso. A conexão apontada refere-se à descrição da besta com "boca de leão", em alusão ao nome escolhido pelo novo Papa, o cardeal norte-americano Robert Francis Prevost.

Além disso, o número 14, adotado pelo Papa, também foi relacionado à sequência do capítulo 13, frequentemente associado ao Anticristo e ao fim dos tempos. Internautas destacaram que o Papa é dos Estados Unidos, considerado o maior poder político atual, o que intensificou as comparações com o Apocalipse, que menciona a união das duas bestas como um prelúdio ao apocalipse.

O capítulo 13 também descreve a besta do mar, que teria sete cabeças e dez chifres, além do famoso número 666, frequentemente associado ao Anticristo. Desde a Reforma Protestante, associações entre Papas e a figura apocalíptica têm sido comuns. O capítulo 17 do Apocalipse foi outro ponto levantado, mencionando a besta como o "oitavo rei". Com Leão XIV sendo o oitavo Papa eleito desde a criação do Estado do Vaticano em 1929, alguns enxergaram paralelos com a profecia.

Especialistas, no entanto, argumentam que os textos do Apocalipse podem ser interpretados de várias formas e que a figura do oitavo rei seria uma crítica ao imperador romano Nero, à época em que o livro foi escrito. Apesar das especulações, a eleição de Leão XIV segue sendo vista principalmente como um marco de renovação para a Igreja Católica.

