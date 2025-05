Kiev denuncia ataque russo com mais de 100 drones após fim de trégua

© Lusa

Na madrugada de 11 de maio, a Ucrânia foi alvo de um ataque com 108 drones do tipo Shahed e outros modelos, segundo informou a Força Aérea ucraniana, que afirmou ter abatido 60 desses drones.

Na noite de sábado, soaram alertas de ataque aéreo em diversas regiões do país, incluindo a capital, Kyiv.

O Kremlin havia decretado, de forma unilateral, uma trégua de três dias em razão das comemorações do 80º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista, celebrada com grande pompa na sexta-feira na Praça Vermelha, em Moscou.

Esses ataques com drones ocorrem em meio a intensos esforços diplomáticos da Europa, com apoio dos Estados Unidos, para pressionar Moscou a aceitar um cessar-fogo “completo e incondicional” de 30 dias a partir de segunda-feira — sob pena de enfrentar novas “sanções maciças”.

Neste domingo, o presidente russo propôs negociações “diretas e sem pré-condições” com Kyiv, sugerindo que elas ocorram já na quinta-feira, em Istambul. Com isso, Putin adiou qualquer possibilidade de estabelecer o cessar-fogo exigido pelos aliados do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Putin não descartou discutir um cessar-fogo durante o encontro com Kyiv, mas destacou que as conversas devem se concentrar nas “causas profundas do conflito”.

Moscou justificou o início da ofensiva militar, em fevereiro de 2022, com o objetivo de “desnazificar” a Ucrânia, em oposição à aproximação de Kyiv com o Ocidente e ao fortalecimento da OTAN nas fronteiras russas.

Atualmente, as forças russas ocupam cerca de 20% do território ucraniano.

