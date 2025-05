Zelensky pronto para negociar cessar-fogo com Putin: "Sinal positivo"

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, respondeu neste domingo à proposta de Vladimir Putin para "negociações diretas" entre os dois países ainda esta semana e demonstrou estar disposto a se reunir para alcançar um cessar-fogo.

"É um sinal positivo que os russos finalmente estejam começando a considerar o fim da guerra. O mundo inteiro tem aguardado isso há muito tempo, e o primeiro passo para encerrar verdadeiramente qualquer guerra é um cessar-fogo. Não faz sentido continuar com a matança, nem por um único dia. Esperamos que a Rússia confirme um cessar-fogo — total, duradouro e confiável — a partir de amanhã, 12 de maio, e a Ucrânia está pronta para cumprir", declarou Zelensky em uma publicação na rede social X (antigo Twitter).

O cessar-fogo de três dias, declarado unilateralmente pela Rússia na Ucrânia, terminou à meia-noite de domingo no horário local (22h de sábado em Lisboa), em meio a apelos do Ocidente por uma trégua de pelo menos um mês a partir de segunda-feira.

Os líderes da França, Reino Unido, Alemanha e Polônia, que estiveram em Kyiv, ameaçaram no sábado impor duras sanções a Moscou caso a proposta de trégua não seja aceita.

