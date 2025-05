Papa Leão XIV visita túmulo de Francisco; veja as imagens

© Vatican Media/Vatican Pool - Corbis/Getty Images

O Papa Leão XIV visitou no sábado o túmulo de seu antecessor, Francisco, na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. A visita foi registrada em imagens que já foram divulgadas pelo Vaticano (disponíveis na galeria no topo do texto).

Entre as fotos compartilhadas, é possível ver o novo Papa ajoelhado e orando diante do túmulo de Francisco, cujo funeral aconteceu em 26 de abril.

"A oração do Papa Leão XIV diante do túmulo do Papa Francisco, na Basílica Papal de Santa Maria Maior, nesta noite, após visitar Genazzano e o Santuário de Nossa Senhora do Bom Conselho", escreveu o Vaticano em uma publicação no X (antigo Twitter), acompanhada também por um vídeo da visita.

A visita ao santuário agostiniano de Nossa Senhora do Bom Conselho foi feita de forma surpresa, sem anúncio prévio da Santa Sé, marcando a primeira saída do Papa desde que foi eleito líder da Igreja Católica, na quinta-feira, após um conclave de dois dias.

La preghiera di #PapaLeoneXIV davanti alla tomba di #PapaFrancesco nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, questa sera, dopo aver visitato Genazzano e il santuario della Madonna del Buon Consiglio.#VaticanNewsI pic.twitter.com/eTGKgMy9AQ — Vatican News (@vaticannews_it) May 10, 2025

Nascido em Chicago, nos Estados Unidos, o novo Papa tem ascendência espanhola e nacionalidade peruana. Ele pertence à Ordem de Santo Agostinho, foi bispo de Chiclayo (Peru) e exercia a função de Prefeito do Dicastério para os Bispos.

