Pescadores sobrevivem após 55 dias à deriva no mar

Cinco pescadores que estavam desaparecidos desde março foram encontrados na quarta-feira da semana passada, após passarem 55 dias à deriva no mar. No sábado, eles chegaram a um porto nas Ilhas Galápagos, próximo ao Equador, depois de serem resgatados por um barco atuneiro, embarcação usada na pesca de atum.

Os homens — três peruanos e dois colombianos — alertaram sobre problemas no alternador da embarcação dois dias após saírem da baía de Pucusana, ao sul de Lima, capital do Peru. A falha acabou comprometendo os sistemas de comunicação e navegação do barco.

"Ficaram sem motor de partida, sem luzes, sem nada do que uma bateria fornece. Eles tiveram que retirar água enferrujada do motor e, quando aparecia um peixe, pegavam e cozinhavam antes de comer", explicou María Fares, capitã da Marinha do Equador, à agência Associated Press, acrescentando que a embarcação ficou totalmente sem energia.

#Galápagos | Gracias a las coordinaciones realizadas por la @armada_ecuador, fueron recibidos cinco náufragos: tres de nacionalidad peruana y dos de nacionalidad colombiana. Según la información recabada, permanecieron 55 días a la deriva, desde el 12 de marzo hasta el 7 de mayo,… pic.twitter.com/T4UnPYzXzN — Armada del Ecuador (@armada_ecuador) May 10, 2025

Os pescadores foram encontrados em "condições estáveis". Agora, a Marinha do Equador está trabalhando com as autoridades locais e estrangeiras para garantir o regresso dos homens aos respetivos países, em segurança.

