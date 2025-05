Baby boom em hospital dos EUA: 14 enfermeiras grávidas ao mesmo tempo

© HSHS St. Vincent Hospital

O Hospital St. Vincent, localizado em Green Bay, no estado de Wisconsin, está vivenciando uma coincidência rara e curiosa: 14 enfermeiras obstetras da instituição estão grávidas ao mesmo tempo. A informação foi confirmada pelo próprio hospital, que brinca com a situação, chamando-a de um verdadeiro “baby boom”.

“Quando ela contou que estava grávida logo no início, pensei: eu também!”, contou a enfermeira Anna Cody à emissora local NBC26. Anna e sua colega Molly Van Enkenvort têm apenas quatro dias de diferença entre as datas previstas para o parto. “Isso nos dá mais apoio”, completou Molly, destacando a rede de suporte mútuo que se formou entre as futuras mães. “Estamos todas nos ajudando”, disse.

A gestação em série vem chamando atenção até dos pacientes. “As pessoas andam pelo corredor e dizem: ‘Ali tem uma grávida, ali tem outra — todas as enfermeiras estão grávidas!’”, relatou Ashlyn Short, outra integrante do grupo.

A diretora de enfermagem do hospital, Amy Bardon, afirmou que o anúncio coletivo ganhou um significado ainda mais especial por ter ocorrido durante a Semana dos Enfermeiros, comemorada entre os dias 6 e 12 de maio, e poucos dias antes do Dia das Mães, celebrado nos Estados Unidos no último domingo (11).

“É muito especial. Todas essas mulheres ocupam um lugar especial no meu coração. Trabalhamos juntas há anos. Estive presente para o nascimento de alguns dos filhos delas e agora vamos viver tudo isso juntas mais uma vez”, declarou emocionada.

Segundo o hospital, os bebês devem nascer entre maio e o outono.

