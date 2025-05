Hamas anuncia libertação de refém americano nesta segunda (12)

© Reprodução- X

O braço armado do grupo Hamas, as Brigadas Al-Qassam, anunciou nesta segunda-feira (12) que vai libertar Edan Alexander, refém com cidadanias israelense e norte-americana, sequestrado durante os ataques de 7 de outubro de 2023.

A informação foi divulgada pelo porta-voz do grupo, Abu Obeida, em uma mensagem publicada no Telegram: “As Brigadas Al-Qassam decidiram libertar o soldado sionista de nacionalidade norte-americana, Edan Alexander, atualmente detido. A libertação terá lugar hoje”.

Edan Alexander foi capturado enquanto servia em uma unidade de elite no sul de Israel, durante a ofensiva lançada pelo Hamas que deixou cerca de 1.200 mortos e resultou na tomada de mais de 250 reféns, segundo dados israelenses. Ele é o único refém com dupla cidadania israelense e americana que ainda permanecia vivo em cativeiro em Gaza.

O Catar e o Egito, países que têm atuado como mediadores nos esforços para um acordo de cessar-fogo em Gaza, manifestaram uma reação positiva ao anúncio da libertação do refém israelita-americano. Ambos os países descreveram o evento como um passo "encorajador" que pode impulsionar a retomada das negociações entre as partes envolvidas no conflito.

Ainda nesta segunda-feira, representantes do Hamas e dos Estados Unidos realizaram discussões diretas em Doha, no Catar. Duas fontes do grupo terrorista informaram à agência AFP sobre o encontro, com uma delas mencionando "avanços" em direção a uma possível trégua em Gaza.

Segundo uma das autoridades do Hamas, as negociações em Doha abordaram um cessar-fogo, a troca de prisioneiros (reféns israelenses por prisioneiros palestinos) e a entrada de assistência humanitária na Faixa de Gaza. A fonte acrescentou que as discussões "ainda estão em andamento", indicando a continuidade dos esforços diplomáticos para alcançar uma resolução para o conflito.

