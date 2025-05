Duas crianças de 7 e 9 anos são flagradas com arma carregada nos EUA

© Bernalillo County Sheriff's Office

Duas crianças de apenas 7 e 9 anos foram flagradas manuseando uma arma de fogo carregada em Albuquerque, no estado norte-americano do Novo México, em 16 de fevereiro. As imagens do episódio, registradas por um drone da polícia, só foram divulgadas na última sexta-feira (10), pelo Gabinete do Xerife do Condado de Bernalillo.

De acordo com as autoridades, a liberação do vídeo teve como objetivo destacar o uso da tecnologia de drones e da Unidade de Saúde Comportamental, que acompanhou toda a situação em tempo real e forneceu atualizações táticas essenciais. “A tecnologia permitiu proteger a área de forma rápida e segura, evitando um confronto potencialmente letal com os menores”, explicou o comunicado oficial.

No vídeo, os dois irmãos, vestidos de pijama, aparecem passando a arma um ao outro e até discutem para ver quem ficaria com ela, como se fosse um brinquedo. Segundo o xerife John Allen, um dos meninos chegou a puxar o gatilho quando os policiais dispararam uma munição menos letal para distraí-los. Felizmente, a arma falhou. “Se tivesse disparado, nossos agentes teriam sido forçados a usar força letal. Isso teria chocado o país”, afirmou Allen ao Albuquerque Journal.

As autoridades ainda não sabem como os garotos conseguiram a arma. O Gabinete do Xerife revelou que a polícia já havia sido chamada à residência da família mais de 50 vezes por ocorrências anteriores envolvendo os meninos e seus pais. Apesar da gravidade do episódio, as crianças não foram acusadas formalmente e continuam sob guarda dos pais. A arma foi apreendida.

Allen afirmou que a intenção não é punir as crianças, mas oferecer apoio à família. “Esses meninos foram ensinados a usar uma arma e estão repetindo o que aprenderam. Temos de investir na reabilitação e não na punição, porque são apenas crianças. O cérebro delas ainda está em desenvolvimento”, disse, destacando que a prioridade agora é garantir que elas tenham chance de um futuro melhor.

Michael Lucero, diretor clínico da Unidade de Saúde Comportamental, explicou que a equipe especializada foi acionada para prestar assistência à família, que enfrenta um histórico extenso de traumas. Segundo ele, as crianças e os pais já estão recebendo apoio psicológico e psiquiátrico.

Veja o vídeo.

