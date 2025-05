Coreia do Sul e EUA realizam exercícios militares no mar da China

© Reuters

Neste domingo (11), as marinhas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos realizaram em conjunto exercícios marítimos militares em uma região parte do mar no oriente da China.

De acordo com a rede coreana 'KBS', o exercício começou na quinta-feira (8), envolveu aproximadamente dez navios de guerra e dez aeronaves da Coreia do Sul, incluindo o destroyer Yolgok Yi I equipado com o Aegis e uma aeronave de patrulha marítima P-3. A Marinha dos EUA participou com o destroyer USS Lawrence (DDG) com o Aegis e uma aeronave de patrulha marítima P-8.

A Marinha da Coreia do Sul informou que durante os exercícios, as forças navais do país e dos EUA simularam um cenário complexo no qual um inimigo lançou provocações simultâneas do mar, debaixo d'água e no ar. O exercício se concentrou em neutralizar rapidamente essas ameaças usando meios conjuntos.

Ainda segundo a 'KBS', o treinamento também incluiu um exercício das Forças de Operações Especiais de Contra-Marítimas, com o objetivo de impedir que as forças de operações especiais norte-coreanas se infiltrassem para o sul.

Além disso, os países realizaram treinamento conjunto de guerra antissubmarino, praticando detecção, identificação, rastreamento e eliminação de submarinos inimigos que tentassem infiltração subaquática.

