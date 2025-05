Refém israelense-americano Edan Alexander é entregue à Cruz Vermelha

© MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images

O refém israelense-americano Edan Alexander já foi entregue à Cruz Vermelha pelo Hamas, no norte de Khan Younis, e encontra-se a caminho de Israel.

De acordo com o 'The Times of Israel', o Hamas emitiu um comunicado e confirmou a libertação do jovem e acrescentou que esta decisão surgiu após "importantes conversas" com os Estados Unidos, onde o "Hamas respondeu positivamente e com grande flexibilidade".

As Forças de Defesa de Israel (IDF, sigla em inglês) ainda não confirmaram a entrega do refém.

Leia Também: Coreia do Sul e EUA realizam exercícios militares no mar da China

Leia Também: Ex-integrante do governo Trump desmaia durante programa de TV