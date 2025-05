Leão 14 reabre apartamento papal selado após morte de Francisco

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apartamento papal, trancado desde a morte de Francisco, no final de abril, foi reaberto neste domingo (11), após a primeira oração dominical do novo pontífice, Leão 14, na praça São Pedro.

As imagens foram divulgadas pelo Vaticano nesta segunda-feira (12). Nelas, é possível ver funcionários retirando o selo da fita que fechou o local e Leão 14 abrindo a porta com uma chave.

O quarto é uma pequena suíte na casa de hóspedes do Vaticano, conhecida como Santa Marta, onde Francisco decidiu morar -anteriormente, a residência pessoal do papa era no Palácio Apostólico.

O apartamento havia sido selado na tarde em 21 de abril, mesmo dia em que o pontífice morreu, como parte dos rituais da Igreja Católica após a morte de um papa.