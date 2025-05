Pepe Mujica está em fase terminal de câncer e recebe tratamento paliativo

© Reuters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica está em estágio terminal de câncer de esôfago e recebe cuidados paliativos para evitar a dor, afirmou sua esposa, a ex-vice-presidente Lucía Topolansky, a um jornal local.

Em janeiro, Mujica revelou que o câncer havia se espalhado por seu corpo e que, aos 89 anos, não se submeteria a mais tratamentos. A situação atual é terminal, disse Topolansky à rádio local Sarandí, explicando que estão fazendo o que é necessário para que Mujica viva a última parte de sua vida "da melhor maneira possível".

O ex-presidente não compareceu às eleições regionais de domingo na capital, Montevidéu, porque, segundo sua companheira, a viagem de carro era desgastante demais para ele, e seu médico recomendou que não fosse.

Neste domingo (11), o presidente do país, Yamandú Orsi, ex-vice de Mujica, pediu respeito à privacidade do ex-guerrilheiro. "Todos nós devemos contribuir para garantir que, em todas as fases de nossas vidas, a dignidade seja a chave, não devemos enlouquecê-lo, devemos deixá-lo em paz", afirmou.

Em janeiro deste ano, Mujica afirmou a um veículo uruguaio ter consciência de que não havia mais esperanças contra o câncer. "Estou morrendo", disse ele ao jornal local Búsqueda em sua chácara, em Rincón del Cerro, área rural de Montevidéu.

"O câncer no esôfago está se espalhando para o fígado. Não consigo impedi-lo. Por quê? Porque sou um idoso e tenho duas doenças crônicas. Não posso fazer tratamento bioquímico nem cirurgia porque meu corpo não aguenta."

"O que peço é que me deixem em paz. Que não me peçam mais entrevistas nem nada. Meu ciclo já terminou. Sinceramente, estou morrendo. E o guerreiro tem direito ao seu descanso", disse à época.

Mujica passou por uma cirurgia relacionada à doença em novembro de 2024. O procedimento instalou um stent, dispositivo metálico que se adere às paredes do tubo digestivo, no esôfago. O equipamento, que se expande para permitir a passagem de comida, buscava facilitar a ingestão de alimentos por via oral depois que um exame mostrou um estreitamento do órgão afetado pelo câncer.

Mujica foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015. Ex-guerrilheiro, é uma das figuras mais emblemáticas da esquerda na América Latina, tendo passado 13 anos preso pela ditadura militar em seu país.

O líder anunciou a descoberta do tumor no fim de abril do ano passado. Em entrevista à Folha duas semanas depois, ainda no início do tratamento, afirmou que os médicos tinham considerado o câncer "controlável e até erradicável".

O ex-guerrilheiro aproveitou a presença do jornal naquela ocasião para tecer uma série de reflexões sobre a experiência humana. "Nossa maneira de lutar contra a morte é uma luta impossível que sempre perderemos, mas lutamos com amor", disse.