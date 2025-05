Menino de 8 anos usa celular da mãe e compra R$ 23 mil em pirulitos nos EUA

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao abrir o aplicativo do banco, a norte-americana Holly LaFavers se surpreendeu quando viu uma compra desconhecida de US$ 4.200 (cerca de R$ 23,5 mil), que deixou o saldo da conta negativo.

Mulher descobriu o responsável por gastar mais de 4 mil dólares: seu filho de 8 anos. Moradora de Somerset, no estado de Kentucky, LaFavers contou ao programa Good Morning America como tudo aconteceu.

"Eu tinha acabado de receber o salário, e, quando olhei a conta e vi que estava no vermelho, entrei em pânico imediatamente", afirmou. "E então vi a cobrança de US$ 4.200 na Amazon. Fui direto no app ver o que tinha acontecido", disse Holly LaFavers.

Liam, encomendou mais de 70 mil pirulitos da marca Dum-Dums. Segundo a mãe, o garoto costuma brincar no celular dela como recompensa por bom comportamento. Ele gostava de "fazer compras de mentira", adicionando itens ao carrinho, como produtos de festa, mas nunca havia finalizado uma compra.

"Ele sabe que não pode apertar o botão de 'comprar'. Nunca aconteceu isso antes", disse Holly LaFavers.

LaFavers foi orientada a recusar a entrega para ter o valor reembolsado pela Amazon. Entretanto, as primeiras 22 caixas foram entregues na porta de casa sem aviso prévio. Algumas horas mais tarde, as oito caixas restantes chegaram. Dessa vez, LaFavers conseguiu interceptar a entrega e recusá-la.

"Entrei em contato com a Amazon assim que percebi o que havia acontecido. Eles disseram, inicialmente, para recusar a entrega, que eu seria reembolsada. Mas o entregador não bateu à porta nem tocou a campainha, e agora eles se recusam a aceitar a devolução", disse Holly LaFavers.

Conhecidos da família se mobilizaram para comprar as 22 caixas não devolvidas. "Meus amigos e minha família em Somerset realmente se mobilizaram? e conseguiram ajudar. Eles entenderam que não foi nada malicioso e que sou uma pessoa honesta. Isso é incrível", declarou LaFevers.

Amazon se dispôs a pagar o reembolso após a repercussão. "Ficamos felizes por poder resolver diretamente com a cliente e transformar uma situação complicada em algo doce", disse a Amazon. A norte-americana revelou que a boa notícia veio após ela tentar negociar com o banco e falar com algumas emissoras de televisão.

"A Amazon ligou e vai me reembolsar! Obrigado a todos que se ofereceram para comprar uma caixa para nos ajudar. Vou ficar feliz em entregar o que você 'encomendou' ou doar para uma instituição de caridade da sua escolha. Somerset sempre aparece quando a gente mais precisa", disse Holly LaFavers.

Liam ainda não entende totalmente o impacto do que fez, disse a mãe. "Ele sabe que chegaram muitas caixas. Ele viu que não deixei abrir nenhuma. Ele claramente me viu chateada? mas não entende que, ao comprar tudo aquilo, o dinheiro saiu da minha conta", explicou ela ao Good Morning America.

Criança convive com FASD (Transtorno do Espectro Alcoólico Fetal), diagnosticada aos 4 anos. A condição é causada pela exposição ao álcool ainda na gestação. Segundo o NIAAA, Instituto Nacional de Abuso de Álcool e Alcoolismo dos EUA, o transtorno pode provocar dificuldades cognitivas, emocionais e de comportamento.

Liam foi adotado por LaFavers quando tinha 2 anos e meio. Porém, esteve sob seus cuidados desde os 4 meses de idade. Segundo Holly, a história sobre a compra inusitada foi compartilhada compartilhou também com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a FASD. "Essas crianças passam despercebidas porque a condição ainda é pouco conhecida."