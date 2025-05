Idade, hobby, razão do nome, o que defende? Veja raio-x do papa Leão 14

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cardeal americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi eleito na quinta-feira (8) o novo papa após o quarto escrutínio do conclave e escolheu o nome Leão 14. O anúncio da eleição mobilizou a internet, com internautas em busca de informações e curiosidades sobre o pontífice recém-eleito.

Dados do Google Trends mostram que cresceram, no Brasil, as buscas por informações como a idade do papa e os motivos que o levaram a escolher o nome Leão.

VEJA RAIO-X DE ROBERT PREVOST, O PAPA LEÃO 14

QUEM É O PAPA LEÃO 14?

Nascido em 14 de setembro de 1955, em Chicago, Prevost (no inglês americano, o sobrenome de origem francesa se pronuncia "Prêvoust") ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho em 1977 e fez os votos perpétuos em 1981.

Formado em Matemática pela Universidade Villanova, tem mestrado em Teologia pelo Catholic Theological Union, em Chicago, e doutorado em direito canônico pelo Colégio Pontifício de São Tomás de Aquino, em Roma.

Ele viveu por duas décadas no Peru, onde se tornou bispo e cidadão naturalizado. Filho de mãe espanhola e pai americano, o papa tem dois irmãos, Louis Martín e John Joseph.

QUAL A IDADE DO PAPA LEÃO 14?

Ele tem 69 anos, mais novo do que Francisco quando assumiu o papado -o argentino tinha 76 anos no conclave de 2013.

POR QUE ELE ESCOLHEU O NOME LEÃO?

O nome escolhido é uma referência ao papa Leão 13, conhecido por um pontificado de reformas. Ao escolher este nome, o pontífice repete o gesto feito pela última vez em 1878, por Leão 13, e o torna o quarto nome mais utilizado entre papas.

O QUE O PAPA LEÃO 14 DEFENDE?

Como bispo de Chiclayo, no Peru, o novo papa se opôs à inclusão de conteúdo sobre gênero nas escolas, classificando a chamada "ideologia de gênero" como confusa e promotora de "gêneros que não existem".

Leão 14 também não se posicionou claramente sobre o documento Fiducia Supplicans, que autoriza bênçãos a casais homossexuais, mas defende que as conferências episcopais tenham autonomia para aplicá-lo conforme seus contextos.

O pontífice já disse que uma eventual permissão para ordenar sacerdotisas não resolveria o problema da Igreja. Poderia inclusive "criar um novo", afirmou em 2023, ainda como cardeal.

Por outro lado, apoia a sinodalidade promovida por Francisco, que busca tornar a Igreja mais participativa e inclusiva, além de ter histórico de defesa ambiental e apoio a políticas de sustentabilidade iniciadas por seu antecessor.

O PAPA LEÃO 14 É CONSERVADOR OU PROGRESSISTA?

No campo social, Leão 14 tem uma linha de defesa e acolhimento de migrantes e de grupos vulneráveis, o que o torna mais próximo de Francisco, criticado por alas conservadoras da Igreja. No entanto, Robert Prevost já demonstrou não ter inclinação para alterar a doutrina católica.

QUAIS SÃO OS HOBBIES DO PAPA LEÃO 14?

Ele afirma ter boas habilidades com as raquetes. "Eu me considero um jogador amador de tênis -e dos bons", disse o religioso ao ser questionado sobre o que gosta de fazer em seu tempo livre, em entrevista publicada em 2023 pelo site da Ordem de Santo Agostinho, da qual faz parte desde 1977.

É também conhecido por seu trabalho missionário no Peru, nos anos 1980, onde desenvolveu algumas de suas habilidades esportivas e cultivou outros passatempos, como caminhadas.

"Gosto de ler, fazer longas caminhadas e viajar, conhecer e apreciar lugares novos e diversos. Gosto de relaxar com amigos e conhecer um amplo leque de pessoas. Pessoas diferentes podem enriquecer muito nossas vidas", afirmou.

Em entrevista à Associated Press, seu irmão, John Prevost, contou que eles jogam juntos o Wordle , jogo de adivinhar palavras de cinco letras.

O QUE É UM PAPA AGOSTINIANO?

Significa que o pontífice faz parte da Ordem de Santo Agostinho, uma das mais importantes e tradicionais da Igreja Católica. Fundada no século 13, a ordem é baseada em princípios de caridade e proximidade com os pobres.

A identidade agostiniana de Prevost ficou evidente em sua primeira aparição pública como papa, quando mencionou Santo Agostinho no discurso que fez na sacada da Basílica de São Pedro.