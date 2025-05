Banksy: mural 'Battle to Survive a Broken Heart' será leiloado em NY

© Spencer Platt/Getty Images

Um mural do artista britânico Banksy intitulado Battle to Survive a Broken Heart será leiloado em Nova York no dia 21 de maio pela casa Guernsey's. Criada em 2013 na lateral de um armazém no bairro do Brooklyn, a obra foi cuidadosamente preservada durante mais de uma década pela família proprietária do imóvel, mesmo após a demolição do prédio.

Com quase quatro toneladas e 1,80 metro de altura, o mural teve seu valor sentimental transformado em causa solidária. Toda a renda obtida no leilão será destinada à Associação Americana do Coração, em homenagem a Vassilios Georgiadis, empresário que administrava a empresa dona do galpão e morreu aos 67 anos, vítima de um ataque cardíaco.

“É muito significativo para nós porque ele era cheio de amor. É um coração com bandagens. Todos nós temos amor e passamos por situações difíceis, em que colocamos um curativo e seguimos em frente”, disse Maria Georgiadis, filha de Vassilios, ao The Standard.

A obra foi originalmente pintada por Banksy na região portuária de Red Hook, um dos locais menos frequentados de Nova York à época. Para Ulrich Blanche, professor de história da arte na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, o artista quis incentivar a redescoberta de áreas esquecidas da cidade. “Ele queria que as pessoas fossem a lugares que normalmente não iam — e que gostassem dele por isso”, afirmou.

O mural, que retrata um coração remendado com esparadrapos, é considerado por especialistas uma peça “muito bem executada” dentro do repertório do enigmático artista britânico.

