Após 584 dias refém, Edan Alexander reencontra a família em Israel

O refém americano Edan Alexander já se reencontrou com a família depois de ter sido sequestrado pelo Hamas e ter ficado em cativeiro por 584 dias. Foi libertado esta segunda-feira.

No vídeo compartilhado nas redes sociais pelo gabinete do primeiro-ministro israelita, é possível ver o jovem de 21 anos, emocionado, abrançando os pais, Yael e Adi Alexander.

We waited all day for this.



Edan Alexander hugs his parents for the first time 🥹 pic.twitter.com/CQWL1rzT3b — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) May 12, 2025

Horas antes, foi também compartilhado o momento em que os pais do ex-refém falaram com ele, pela primeira vez, pelo celular: "Você é forte. Está protegido. Está em casa. Vamos nos em breve. Te amo".

Redemption of Hostages: Yael Alexander at the initial reception facility during her first phone call with her son, Staff-Sgt. Edan Alexander:



"You are strong. You are protected. You are home. We will meet soon. I love you." pic.twitter.com/olmgzJrnUY — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 12, 2025

Redemption of Hostages



Staff-Sgt. Edan Alexander, reunites with his family at the initial reception facility. pic.twitter.com/PDp8uX48ce — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 12, 2025

Das 251 pessoas raptadas em Israel durante os ataques de 07 de outubro de 2023, 58 continuam detidas em Gaza, 34 das quais foram declaradas mortas pelo exército israelense.

No dia 07 de outubro de 2023 um ataque sem precedentes do grupo islamita Hamas em solo israelense causou cerca de 1.200 mortos e o grupo fez mais de 200 de reféns. Israel respondeu com ataques sobre Gaza que já causaram mais de 52 mil mortos e uma destruição quase total das infraestruturas do pequeno território, controlado pelo Hamas desde 2007.

