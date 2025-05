Imigrantes detidos em prisão nos EUA pedem para ser deportados

© Brandon Bell/Getty Images

Imagens aéreas divulgadas nesta semana mostram um grupo de migrantes detidos no Centro de Detenção de Bluebonnet, nos Estados Unidos, organizando um protesto silencioso em forma de apelo internacional. Os detentos formaram um SOS humano no pátio da unidade e, em seguida, exibiram uma faixa com os dizeres: "Ajudem-nos a ser deportados. Não somos terroristas".

O centro abriga imigrantes em situação irregular, incluindo indivíduos acusados de ligação com gangues e que aguardam processos de deportação. Segundo informações da imprensa norte-americana, cerca de 200 desses detidos estão em vias de serem removidos do país.

Na segunda-feira, o governo dos EUA, sob gestão do presidente Donald Trump, solicitou ao Supremo Tribunal autorização para acelerar a deportação do grupo. Muitos dos detidos expressam preocupação com a possibilidade de serem enviados ao Centro de Confinamento de Terrorismo, uma prisão de segurança máxima localizada em El Salvador, conhecida pelas condições extremas e denúncias de abusos.

