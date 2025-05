Pepe Mujica está em estado terminal e recebe cuidados paliativos

© Ricardo Stuckert / Instituto Lula

O ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica, de 88 anos, encontra-se em estado terminal em decorrência de um câncer no esôfago, segundo informou sua esposa, Lucía Topolansky. Em entrevista ao jornal uruguaio La Diaria, ela explicou que o tratamento agora é focado em cuidados paliativos, visando garantir conforto, ausência de dor, tranquilidade e sono ao político.

Mujica revelou em janeiro deste ano que a doença havia se espalhado. Desde então, sua saúde vem se deteriorando. No último domingo (11), ele não participou das eleições departamentais do país, e Lucía explicou que a ideia era levá-lo para votar, mas a recomendação médica foi para que ele permanecesse em casa. “Sair de carro já era demais para ele”, afirmou.

Topolansky, que também foi vice-presidente do Uruguai, declarou que está ao lado de Mujica há mais de quatro décadas e continuará com ele até o fim. “Foi o que prometi”, disse, acrescentando: “Tentamos preservar a privacidade da família, mas com uma figura como o Pepe, é quase impossível”.

O atual presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, visitou Mujica na última quinta-feira e comentou sobre o encontro em entrevista coletiva. Segundo ele, o estado de saúde do ex-presidente é “delicado”. Ainda assim, destacou a importância de Mujica para o país: “Ele continua sendo muito útil nessas conversas em que você leva uma hora, duas, e sai com uma riqueza de ideias que nos são muito necessárias”.

