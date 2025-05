Homem é morto por leão enquanto tentava domesticá-lo no Iraque

© Gerald Anderson/Anadolu Agency via Getty Images

Um homem de 50 anos morreu após ser atacado por um leão que ele mantinha em casa, na cidade de Kufa, em Najaf, no sul do Iraque. O incidente ocorreu na quinta-feira (8), enquanto ele tentava domesticar o animal. Segundo o portal de notícias Rudaw, o leão chegou a devorar boa parte do corpo da vítima antes de ser abatido pelas autoridades locais.

“Hoje, em um jardim na cidade de Kufa, em Najaf, um cidadão foi atacado por um leão em seu próprio jardim e morreu imediatamente", declarou Mufid Tahir, porta-voz da Polícia de Najaf.

Quando os policiais chegaram ao local, o animal ainda estava se alimentando do corpo. De acordo com a corporação, o leão se recusou a se afastar dos restos mortais e foi então neutralizado.

A vítima criava leões e outros animais selvagens em seu jardim há anos, segundo as autoridades. Apesar de o Iraque ter assinado, em 2014, a Convenção sobre a Proteção dos Animais — que regula o comércio internacional de espécies e produtos de origem animal —, o tráfico ilegal continua sendo um problema no país. Caçadores e contrabandistas se aproveitam da escassez de fiscalização e da alta demanda para capturar e vender animais exóticos.

