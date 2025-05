ONU considera Rússia responsável pela queda do voo MH17 em 2014

© Lusa

O conselho das Nações Unidas para a aviação civil, ICAO, com sede em Montreal, no Canadá, considerou que as queixas apresentadas pela Austrália e pelos Países Baixos sobre a Rússia ser responsável pela queda de um avião da Malaysia Airlines têm "fundamento de fato e de direito".

"O Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional [ICAO, na sigla em inglês] considerou hoje [segunda-feira] que a Federação Russa não cumpriu as suas obrigações ao abrigo do direito aéreo internacional no caso do abate do voo MH17 da Malaysia Airlines em 2014", começou apontando a organização, em um comunicado divulgado no seu portal na Internet.

"O processo concentrou-se nas alegações de que a conduta da Federação da Rússia no abate da aeronave por um míssil terra-ar sobre o leste da Ucrânia constitui uma violação do artigo 3.º-A da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, que exige que os Estados 'se abstenham de recorrer ao uso de armas contra aeronaves civis em voo'", esclarece a organização.

Esta é a primeira decisão do conselho da organização "sobre o mérito de um litígio entre Estados-Membros, como mecanismo de resolução de litígios da Organização", segundo o comunicado.

O ICAO anuncia que será emitido um documento formal de decisão "em uma próxima reunião", com "as razões de fato e de direito que conduziram às conclusões do Conselho".

Em 17 de julho de 2014, o Boeing 777 que voava de Amesterdam para Kuala Lumpur foi abatido por um míssil terra-ar BUK de fabricação russa sobre território detido por separatistas pró-russos.

Todos os 298 passageiros e tripulantes morreram, incluindo 196 neerlandeses, 43 malaios e 38 australianos.

Em 2022, os tribunais holandeses condenaram três homens a prisão perpétua pelo seu papel na tragédia, incluindo dois russos, mas Moscou sempre se recusou a extraditar quaisquer suspeitos e negou qualquer envolvimento no incidente.

"Este é um momento histórico na busca da verdade, da justiça e da responsabilização pelas vítimas da queda do voo MH17, das suas famílias e entes queridos", declarou o Governo australiano, em um comunicado, após o anúncio da ICAO.

O Governo australiano apela a uma ação rápida para remediar a violação.

"Apelamos à Rússia para que aceite finalmente a responsabilidade por este horrível ato de violência e repare a sua conduta flagrante, como exigido pelo direito internacional", acrescentou Camberra.

O ministro holandês dos Negócios Estrangeiros, Caspar Veldkamp, parabenizou a decisão, afirmando que esta não pode "apagar a dor e o sofrimento" dos familiares das vítimas, mas é "um passo importante para a verdade e a justiça".

Em 2024, os investigadores internacionais suspenderam os seus inquéritos com o argumento de que não havia provas suficientes para perseguir mais suspeitos.

