Morre Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, aos 89 anos

Na tarde desta terça-feira (13), morreu José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai, aos 89 anos. Em abril de 2024, o político e militante havia revelado a descoberta de um tumor no esôfago em estágio avançado.

Yamandú Orsi, presidente do Uruguai, confirmou a morte do aliado político: "É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso colega Pepe Mujica. Presidente, ativista, líder e líder. Sentiremos muita falta de você, querido velho. Obrigado por tudo o que você nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo", escreveu Orsi em nota.

Pepe Mujica governou o Uruguai entre 2010 e 2015 e se transformou em um dos nomes mais fortes da esquerda no mundo. Em 2024, após descobrir o câncer, o político afirmou que seu quadro de saúde era "duplamente complexo", já que sofria de uma doença imunológica há mais de 20 anos que havia afetado os rins.

Em janeiro deste ano Mujica revelou que a doença havia se espalhado. Desde então, sua saúde vinha se deteriorando. Nas últimas semanas, o político estava muito debilitado e ficou internado em estado terminal, nos cuidados paliativos.

