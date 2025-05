Após 35 anos presos, irmãos Menéndez podem ser libertados

© <p>Getty Images</p>

Um juiz da Califórnia autorizou, nesta terça-feira (14), que os irmãos Menéndez — condenados por matar os próprios pais em 1989 — possam pleitear liberdade condicional. A decisão histórica, tomada pelo juiz Michael Jesic, reduz suas penas de prisão perpétua para um intervalo entre 50 anos e prisão perpétua, o que os torna elegíveis para avaliação por um comitê de condicional já no dia 14 de junho.

Erik e Lyle Menéndez estão presos há 35 anos. Condenados em 1996, o caso voltou a repercutir recentemente após ganhar destaque em um documentário e filme da Netflix lançados em 2024.

Durante a audiência, familiares demonstraram apoio à liberação dos irmãos. “Achamos que 35 anos são suficientes”, disse Anamaria Baralt, prima dos réus, no tribunal. “Nossa família os perdoou completamente. Eles merecem uma segunda chance.”

Na época do crime, Lyle tinha 21 anos e Erik, 18. O Ministério Público alegou que eles mataram os pais a tiros para herdar uma fortuna avaliada em 14 milhões de dólares. Já a defesa sustentou que os irmãos eram vítimas de abuso sexual contínuo por parte do pai, com o conhecimento da mãe, e que agiram em desespero, acreditando estar se defendendo.

A decisão do juiz Jesic ocorre após meses de tentativa do atual procurador distrital de Los Angeles, Nathan Hochman, de impedir a realização da audiência. Para ele, os irmãos continuam a mentir sobre os reais motivos do crime ocorrido na mansão da família em Beverly Hills.

Agora, caberá ao conselho de liberdade condicional avaliar se os irmãos Menéndez, que passaram mais de três décadas na prisão, podem ou não voltar à vida em liberdade.

