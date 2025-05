McDonald’s nos EUA proíbe menores de 21 após brigas em restaurante

© REUTERS / NACHO DOCE

Um restaurante do McDonald’s em Franconia, no estado da Virgínia (EUA), proibiu temporariamente a entrada de clientes com menos de 21 anos no salão, após uma série de episódios violentos atribuídos a estudantes da Thomas Edison High School, escola localizada nas proximidades.

De acordo com o New York Post, a medida foi tomada depois que vídeos de adolescentes brigando, dançando em cima de mesas e causando tumulto no interior do restaurante viralizaram nas redes sociais. De acordo com relatos, os jovens também teriam fumado, bebido e usado linguagem ofensiva enquanto outros clientes tentavam fazer suas refeições.

“Esses adolescentes estão completamente fora de controle. Não têm respeito nem disciplina”, declarou uma cliente identificada apenas como Stacey à emissora NBC Washington. “Fumando, bebendo, xingando… Isso afasta os clientes. Apoio totalmente a decisão do restaurante.”

Em comunicado oficial, a rede afirmou que reforçou a segurança na unidade de Franconia para proteger funcionários e clientes. A política, elaborada em conjunto com autoridades escolares e policiais do condado de Fairfax, permite que menores frequentem o local apenas se estiverem acompanhados por um adulto responsável — limitado a até quatro crianças por acompanhante.

A regra, válida de segunda a sexta-feira, não tem prazo definido para acabar. A entrada de maiores de 21 anos é controlada: o cliente precisa tocar uma campainha e aguardar liberação de um funcionário.

Esse não é um caso isolado. Em Nova York, uma unidade do McDonald’s no Brooklyn adotou uma política semelhante após incidentes envolvendo adolescentes mascarados que agrediram um segurança e quebraram a porta do estabelecimento.

