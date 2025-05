Lula critica 'fake news' da Globo sobre Janja na China

© Getty Images

Nesta terça-feira (13), a GloboNews e a TV Globo divulgou amplamente em suas redes um 'bastidor' envolvendo o presidente Lula em sua viagem na China. A jornalista Andreia Sadi, do 'Estúdio I', informou que a primeira-dama Janja teria causado constrangimento durante uma reunião com Xi Jinping, no qual ela teria criticado o TikTok e teria levado uma resposta ríspida do presidente chinês.

O canal afirmou que Janja teria pego um microfone na reunião e falado que a plataforma chinesa prejudicava a esquerda no Brasil, fazendo com que a comitiva brasileira, com 11 ministros, parlamentares e auxiliares, ficasse com vergonha e alguns teriam deixado o local.

No entanto, nesta quarta-feira (14), o presidente Lula participou de uma coletiva de imprensa e respondeu sobre a polêmica e desmentiu as informações dos jornalistas da TV Globo.

Lula contou que o encontro com os chineses não era uma reunião, era apenas um jantar, no qual a comitiva brasileira não estava no local, apenas ele, Janja, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o 2º vice-presidente da Câmara, Elmar Nascimento. Na ocasião, Lula teria falado da necessidade da regulamentação das redes sociais e ele mesmo teria comentado do alcance da plataforma chinesa TikTok no Brasil. Xi Jinping, então, teria confirmado que concorda com a regulamentação de qualquer rede e Janja apenas teria explicado o impacto das redes sociais na vida das crianças.

"O jantar era algo muito pessoal e depois eu fiz uma pergunta, não a Janja... eu apenas perguntei ao Xi Jinping se ele poderia enviar ao Brasil alguém da confiança dele pra gente discutir a questão digital, também o TikTok... foi só isso!", esclareceu Lula.

O presidente brasileiro continuou criticando a Globo pela desinformação e disse que o chinês concordou com a declaração dele: "Xi Jinping disse que o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar e o Alcolumbre, que sabem que temos que regulamentar. Não é possível que temos que continuar com as redes sociais cometendo os absurdos que cometem e a gente não tem a capacidade de fazer a regulamentação", disse Lula, que foi aplaudido pelos presentes na coletiva.

Lula lembrou ainda que a discussão da regulamentação das redes sociais já está avançada em alguns países, onde já existem regras para as plataformas, incluindo a moderação de conteúdos, e o Brasil está atrasado no tema.

Na edição desta quarta-feira (14), Andreia Sadi e os jornalistas do 'Estúdio I' não comentaram a apuração equivocada da informação do jantar e decidiram fazer mais críticas ao governo Lula.

