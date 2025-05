Lula pede a Putin, por telefone, que vá à Turquia negociar com a Ucrânia

© Getty Images

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou para Vladimir Putin e estimulou o presidente russo a comparecer à reunião de negociação de paz entre Rússia e Ucrânia marcada para ocorrer em Istambul, na quinta-feira (15).

Lula o parabenizou pela proposta de abertura de negociação de paz com o país europeu e disse reconhecer que a composição das delegações de negociadores é uma prerrogativa soberana dos chefes de Estado, segundo a nota do governo brasileiro.

Além disso, ele também falou sobre a conversa bilateral que teve com o líder da China, Xi Jinping, durante a visita de Estado ao país da qual está retornando nesta quarta (14). Lula reiterou ainda a disposição do Grupo de Amigos da Paz e de países do Sul Global em cooperar para o fim do conflito.

O Planalto divulgou a nota sobre o telefonema dos dois líderes após Lula afirmar que poderia estimular Putin a participar da negociação da Turquia, durante entrevista coletiva concedida em Pequim.

"Quando parar em Moscou, vou tentar falar com o Putin. Não me custa nada falar: Ô, companheiro Putin, vá até Istambul negociar, porra", declarou ele.

O governo russo, no entanto, ainda não disse se Putin pretende participar das reuniões.

A declaração foi feita após o chanceler da Ucrânia, Andrii Sibiha, ter conversado com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e ter pedido apoio ao Brasil para um cessar-fogo incondicional de 30 dias como parte das negociações de paz.

Vieira, que está em Pequim junto à comitiva de Lula, telefonou para Sibiha à noite (horário local, final da manhã de Brasília).

Também há expectativa de que o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, compareça à Turquia na quinta para negociações diretas.

Zelenski disse que queria negociar um cessar-fogo incondicional de 30 dias como primeiro passo para pôr fim à guerra e que Putin deve participar das negociações porque "absolutamente tudo na Rússia" depende dele.