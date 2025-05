Influenciadora mexicana é morta ao vivo durante 'live' no Tiktok

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público do estado de Jalisco, no México, está investigando a morte de Valeria Márquez, uma influenciadora que foi atingida por dois tiros enquanto fazia uma transmissão ao vivo no Tiktok.

O caso ocorreu na última terça-feira (13) em Zapopan, na região metropolitana de Guadalajara. Valeria foi assassinada dentro de seu salão de beleza por volta das 18h30 (horário local). Segundo o site local El Gráfico, as autoridades suspeitam de um feminicídio encomendado.

Valeria tinha 23 anos e gravava vídeos sobre moda e beleza. No momento do ataque, ela estava ao vivo para seus 95 mil seguidores.

As autoridades investigam se o crime foi encomendado pelo hondurenho Jesús Hernández, ex-namorado da influenciadora, que já estaria foragido. Valeria teria recebido ameaças do ex nos dias que antecederam a morte.

Horas antes do assassinato, a influenciadora comentou com os fãs que alguém a havia a procurado para lhe entregar um presente. A pessoa teria dito a uma funcionária do salão que precisava entregar o presente em mãos porque "era caro".

No vídeo, Valeria aparece interagindo com os fãs na transmissão ao vivo quando um homem chega ao salão de moto, se passando por um fornecedor. A influenciadora muta o áudio da transmissão para atendê-lo. O homem saca a arma de uma bolsa preta e dá três tiros em Valeria, um no abdômen e dois na cabeça.

Após os tiros, uma funcionária pega o celular de Valeria e interrompe a transmissão. A influenciadora morreu no local e o suspeito fugiu de moto. As imagens já foram retiradas da rede social.