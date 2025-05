Irã aceita acordo nuclear com EUA se sanções forem suspensas

© Getty

O principal conselheiro do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou que o país está disposto a firmar um acordo com os Estados Unidos sobre seu programa nuclear, desde que todas as sanções econômicas sejam imediatamente suspensas. A declaração foi feita por Ali Shamkhani em entrevista à emissora norte-americana NBC News na quarta-feira (15).

Shamkhani reiterou que o Irã se compromete a nunca desenvolver armas nucleares e estaria pronto para abrir mão de estoques de urânio altamente enriquecido, limitar o enriquecimento apenas aos níveis necessários para fins civis e permitir inspeções internacionais rigorosas. “Se os americanos fizerem o que dizem, poderemos ter relações melhores”, afirmou, indicando que um entendimento “melhoraria a situação num futuro próximo”.

A fala acontece em meio a novas sanções impostas pelos EUA nesta semana. O Departamento do Tesouro anunciou medidas contra indivíduos e empresas no Irã e na China, acusados de contribuir para o desenvolvimento local de mísseis balísticos intercontinentais. Já o Departamento de Estado sancionou autoridades iranianas ligadas ao avanço do programa nuclear, alegando que Teerã continua a expandir significativamente suas capacidades, inclusive com pesquisa de uso militar.

Apesar das tensões, os dois países concluíram no último domingo a quarta rodada de negociações desde 12 de abril. Embora não tenham anunciado avanços, fontes diplomáticas mencionam um “otimismo cauteloso” quanto à possibilidade de progresso.

Atualmente, o Irã enriquece urânio a níveis de até 60%, bem acima do limite de 3,67% estabelecido no acordo nuclear de 2015 – embora ainda abaixo dos 90% necessários para uso militar. Os EUA se retiraram unilateralmente desse pacto em 2018, durante o governo Donald Trump, e restabeleceram sanções econômicas severas.

Na mesma quarta-feira, o presidente norte-americano classificou o Irã como “a força mais destrutiva do Oriente Médio”, mas disse estar aberto a um acordo que garanta que o país jamais desenvolverá uma arma nuclear. Em discurso em Riade, onde iniciou uma viagem de quatro dias pela região, Trump afirmou que os EUA “não querem inimigos permanentes”.

