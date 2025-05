Zelensky chega à Turquia para discutir paz com Rússia sem Putin presente

© REUTERS/Huseyin Hayatsever

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desembarcou nesta quinta-feira (15) em Ancara, capital da Turquia, onde se reunirá com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. A visita marca mais um passo nos esforços diplomáticos em busca de um possível avanço nas negociações de paz com a Rússia.

Ao chegar, Zelensky conversou brevemente com jornalistas e afirmou que só tomará decisões sobre os próximos passos do processo de paz após o encontro com Erdogan. “Vamos ver como será a reunião com o presidente turco. Depois disso, definiremos os próximos passos”, declarou.

O líder ucraniano também confirmou que a Ucrânia estará representada nas conversas por uma delegação de alto escalão, composta pelo vice-chefe de gabinete e ministro interino das Relações Exteriores, Andrii Sybiha, além de representantes do Gabinete Presidencial e chefes das principais agências de inteligência do país.

A expectativa era que Zelensky seguisse para Istambul após o encontro em Ancara, onde ocorreriam conversas ligadas à iniciativa de paz. No entanto, a presença do presidente russo, Vladimir Putin, foi descartada, levantando dúvidas sobre o grau de comprometimento da Rússia nas tratativas.

De acordo com o jornal Kyiv Independent, fontes próximas ao governo ucraniano indicam que Zelensky aguardará mais informações sobre o nível da delegação russa envolvida e se os representantes têm autonomia para negociar. “Precisamos entender qual o mandato da delegação russa e se têm poder de decisão, porque todos sabem quem toma as decisões na Rússia”, disse Zelensky, em referência a Putin.

