Sobreviveu a quatro cânceres e morreu baleada por acidente nos EUA

Uma mulher de 49 anos que sobreviveu a quatro cânceres morreu após ser atingida por uma bala perdida dentro da própria casa, em Berthoud, no Colorado, Estados Unidos. Jennifer James foi baleada no dia 28 de abril, quando um vizinho, Ebenezer Worku, de 20 anos, disparou acidentalmente sua arma enquanto a manuseava dentro do carro estacionado em frente à residência da vítima.

Segundo a emissora KDVR, o jovem relatou à polícia que tentava limpar sua pistola Glock 22 quando disparou duas vezes. Uma das balas atravessou a janela da casa e atingiu Jennifer no braço e no peito. A mulher, que era mãe solteira e vivia com quatro filhos, ainda conseguiu ligar para os serviços de emergência, mas perdeu a consciência logo depois. O óbito foi declarado no local.

Dois dos filhos estavam em casa no momento do incidente, mas não ficaram feridos.

Jennifer passou mais de duas décadas lutando contra diversos tipos de câncer, incluindo câncer de mama. A tragédia causou grande comoção na comunidade local. Amigos e familiares organizaram uma vaquinha virtual no GoFundMe para ajudar os filhos da vítima. Até agora, a campanha já arrecadou mais de US$ 65 mil (cerca de R$ 335 mil).

Ebenezer Worku foi preso e responderá por homicídio. Ele permanece detido enquanto aguarda julgamento.

