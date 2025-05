Homens encapuzados tentam sequestrar casal e criança em Paris

© DR

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma gangue de homens encapuzados foi filmada tentando sequestrar um casal e uma criança em uma movimentada rua de Paris, na manhã de terça-feira (13). Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra três homens mascarados tentando imobilizar duas pessoas no chão, enquanto uma van de fuga aguardava ao lado. Após uma longa luta física, os agressores acabaram desistindo e fugiram.

A vítima visada foi identificada pela mídia local como a filha de 34 anos do CEO de uma plataforma de compra de criptomoedas, que estava acompanhada de seu parceiro no momento do ataque. A Reuters não conseguiu verificar de forma independente a identidade das vítimas.

O vídeo mostra três homens encapuzados agredindo e tentando colocar as vítimas à força dentro de uma van branca. Eles espancam o parceiro da mulher, que tenta intervir, enquanto ela resiste e pede ajuda aos transeuntes.

Em determinado momento, a mulher consegue pegar a arma de um dos criminosos e a arremessa para longe. Um pedestre recolhe o objeto e tenta ajudar o casal. Outro corre em direção aos agressores com um extintor de incêndio, contribuindo para frustrar a tentativa de sequestro.

Os criminosos, então, entram na van e fogem do local. As vítimas são socorridas em seguida.

Promotores franceses estão investigando o caso, que se soma a pelo menos outros dois ataques violentos contra pessoas ligadas ao setor de criptomoedas e suas famílias nos últimos meses.

As imagens chocantes do ataque alimentaram a percepção de que o crime está fora de controle na França. O país enfrenta um aumento no tráfico de drogas e uma onda de ataques a prisões, supostamente comandados por chefes do narcotráfico.

O Ministério Público de Paris não se manifestou sobre a identidade das vítimas. Informou que abriu uma investigação sobre a tentativa de sequestro, que será conduzida por uma unidade de combate ao crime organizado da polícia parisiense. Também criticou o compartilhamento do vídeo, afirmando que isso agravou o sofrimento das vítimas.

Em 1º de maio, o pai de um investidor francês em criptomoedas foi sequestrado para pedido de resgate em Paris e resgatado pela polícia dias depois, mas teve um dedo decepado.

Em janeiro, um dos cofundadores da empresa francesa de criptomoedas Ledger também foi sequestrado com sua esposa. Ele também perdeu um dedo antes de ser resgatado.

O ministro do Interior da França, Bruno Retailleau, disse na quarta-feira que se reunirá com empresários do setor cripto francês para conscientizá-los sobre os riscos e adotar medidas de proteção.

O presidente Emmanuel Macron visitava duas prisões no norte da França nesta quarta-feira, como parte de seu compromisso de combater o crime organizado, cuja escalada tem impulsionado o apoio à ultradireita.

