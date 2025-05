Jovem é preso nos EUA por planejar ataque a base militar para o ISIS

© Reprodução

Um ex-integrante da Guarda Nacional de Michigan foi preso sob a acusação de planejar um ataque terrorista contra uma base militar dos Estados Unidos, em nome do grupo extremista Estado Islâmico (ISIS). Ammar Abdulmajid-Mohamed Said, de 19 anos, foi detido nesta terça-feira (13), no momento em que colocava em prática os primeiros passos do atentado em Warren, Michigan.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Said pretendia atacar a base militar Tank-Automotive and Armaments Command (TACOM), localizada no Arsenal de Detroit. O jovem teria fornecido munições perfurantes, treinado agentes infiltrados no uso de armas de fogo e na fabricação de coquetéis molotov, além de fazer reconhecimento da área com um drone e repassar instruções detalhadas sobre o alvo.

Segundo a CBS News, a prisão foi realizada justamente no dia em que o ataque estava previsto para acontecer. Said havia se deslocado até uma área próxima à base e lançado um drone, quando foi abordado pelas autoridades. Segundo a promotoria, ele vinha sendo monitorado há semanas após ter revelado a dois agentes disfarçados sua intenção de realizar um massacre em nome do ISIS. Os agentes se passaram por cúmplices e aceitaram participar do plano, colaborando com a investigação.

“Esse caso mostra o compromisso do Departamento de Justiça em impedir ataques antes que vidas sejam perdidas. Vamos continuar agindo com firmeza contra qualquer ameaça à segurança nacional, especialmente contra aqueles que visam nossas Forças Armadas”, afirmou Sue J. Bai, chefe da Divisão de Segurança Nacional do DOJ.

Said foi formalmente acusado de tentativa de apoio material a uma organização terrorista estrangeira e de divulgação de informações sobre explosivos. Se for condenado, pode pegar até 20 anos de prisão.

A audiência preliminar está marcada para o dia 28 de maio. Até lá, Said permanecerá preso. Ele será representado por um advogado público nomeado pelo tribunal. A investigação segue sob responsabilidade da Força-Tarefa Conjunta de Combate ao Terrorismo (Joint Terrorism Task Force) do FBI.

Leia Também: Aviões e cybertrucks da Tesla: veja a recepção de Trump no Catar