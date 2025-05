Jovem era mantida em jaula e acorrentada; vizinho ajudou na fuga

© Camden County Prosecutor's Office

Um casal residente no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, foi detido e formalmente acusado de sequestrar e submeter uma jovem a abusos sexuais ao longo de um período de sete anos.

De acordo com informações divulgadas pela NBC10 Filadélfia, a vítima, atualmente com 18 anos, teria permanecido em cativeiro durante todo esse tempo. Relatos chocantes indicam que a adolescente chegou a ser confinada em uma jaula para cães por aproximadamente um ano e, posteriormente, trancada e acorrentada em um banheiro.

No dia 8 de maio, a jovem conseguiu escapar do cárcere com a ajuda de um vizinho, que prontamente acionou as autoridades, denunciando Brenda Spencer, de 38 anos, mãe da vítima, e o padrasto, Branndon Mosley, de 41 anos.

Investigações revelaram que os suspeitos, identificados como uma mulher desempregada e um maquinista, retiraram a vítima da escola e a mantiveram isolada em sua residência, implementando um sistema de alarme para evitar qualquer tentativa de fuga.

Em depoimento às autoridades, a adolescente relatou que o padrasto a agredia fisicamente com um cinto e a submetia a abusos sexuais. Durante a operação policial na residência do casal, outra menina, de 13 anos, foi encontrada no local, também sem frequentar a escola. Seu estado de saúde e se ela também era vítima de sequestro e abusos permanecem desconhecidos.

Autoridades policiais descreveram o caso à imprensa norte-americana como "desprezível" e "de partir o coração", classificando os atos como uma "tortura hedionda".

