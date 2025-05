Trump dispara: "Nada vai acontecer até que eu e Putin estejamos reunidos"

© Anna Moneymaker/Getty Images

Donald Trump afirmou, esta quinta-feira (15), que as negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia só terão avanços quando ele se encontrar com Putin.

As afirmações teriam sido feitas, segunda a Sky News, durante um voo no Air Force One, ao longo da sua estadia de quatro dias no Oriente Médio.

"Nada vai acontecer até que eu e o Putin estejamos reunidos", teria dito o presidente norte-americano.

Vale lembrar que a Rússia e a Ucrânia marcaram de se reunir hoje em Istambul, na Turquia, para falar sobre o futuro do conflito que envolve os dois países.

Esperava-se que os líderes dos dois países estivessem presentes, mas depois de Vladimir Putin ter confirmado que não iria à Turquia, Zelensky, apesar de já estar na Turquia, desistiu de participar da conversa.

O presidente dos Estados Unidos tinha admitido a possibilidade de viajar para a Turquia se Vladimir Putin fizesse o mesmo. Contudo, depois de se saber que não o faria, um porta voz da Casa Branca informou que Trump também não iria.

Agora, o líder norte-americano disse estar disponível para se deslocar ao país palco das conversas esta sexta-feira, caso hoje se assista a alguma evolução nas negociações de paz.

