Orangotango faz nó perfeito em cobertor e vídeo viraliza nos EUA

Um vídeo curioso compartilhado nesta terça-feira pelo zoológico Metro Richmond, na Virgínia (EUA), conquistou milhões de visualizações nas redes sociais. Nas imagens, o orangotango Patrick, de 34 anos, aparece amarrando um nó com perfeição em uma manta — gesto que surpreendeu os internautas e levou o vídeo a viralizar no Instagram, YouTube e Threads, onde já soma mais de 10 milhões de visualizações.

“Patrick faz 34 anos, ganha um manto real e, em seguida, dá um nó perfeito — porque até a realeza da selva precisa de uma assinatura. Comportamento de rei”, brincou a equipe do zoológico na legenda da publicação.

Em entrevista ao site Axios, a porta-voz do Metro Richmond Zoo, Taylor Andelin, afirmou que Patrick é extremamente inteligente e tem o hábito de fazer nós em lençóis e cobertores com frequência. O orangotango vive no zoológico há décadas e é conhecido por sua personalidade curiosa e habilidades incomuns.

