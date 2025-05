Hospitais do norte Gaza indicam 50 mortes nas últimas horas

© Lusa

Ao menos 50 pessoas morreram nesta sexta-feira (16) após bombardeios israelenses no norte da Faixa de Gaza, segundo informações da Defesa Civil local, controlada pelo Hamas.

De acordo com Mohammed al-Moughayir, chefe da organização de resgate, os ataques atingiram áreas residenciais densamente povoadas, deixando dezenas de mortos e feridos. Em entrevista à agência France Presse, ele afirmou que equipes de resgate continuam vasculhando os escombros em busca de sobreviventes.

O Hospital Indonésio, localizado em Beit Lahia, recebeu ao menos 30 corpos, conforme relatou à mesma agência um médico da unidade, que preferiu não se identificar. Já no Hospital Al-Awda, em Jabalia, o diretor interino Mohammed Saleh confirmou a chegada de cinco corpos e informou que mais de 75 pessoas estão sendo atendidas com ferimentos provocados pelos ataques.

"Os israelenses bombardearam a casa ao lado da minha. Estava cheia de moradores", relatou Youssef al-Soultan, morador de Beit Lahia. Segundo ele, o ataque foi realizado por aviões de guerra, drones e artilharia pesada. “Uma onda de pânico tomou conta da população durante a madrugada. Muitos civis estão fugindo da região”, acrescentou.

Horas antes, a agência Associated Press havia informado que pelo menos 20 pessoas haviam morrido em ofensivas recentes de Israel contra o norte do enclave palestino. O número de vítimas, no entanto, subiu rapidamente com a intensificação dos ataques.

Leia Também: Donald Trump reafirma desejo de tomar Gaza

Leia Também: Israel bombardeia hospital no sul da Faixa de Gaza