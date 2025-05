Ucrânia, EUA e Turquia se reúnem em Istambul por acordo de paz

© Lusa

Representantes da Ucrânia, Turquia e Estados Unidos estão reunidos em Istambul para negociações sobre o conflito em território ucraniano, segundo informaram fontes oficiais turcas à agência France-Presse.

De acordo com uma fonte da delegação de Kiev, autoridades ucranianas participaram de um encontro nesta quinta-feira (16) com representantes europeus e norte-americanos, realizado antes das conversas programadas com a Rússia, das quais os representantes europeus não participarão.

Esse primeiro encontro — que já foi concluído — contou com a presença do ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov; do vice-ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiga; e do chefe do gabinete presidencial, Andriy Iermak. Do lado ocidental, participaram conselheiros de segurança da França, Alemanha e Reino Unido, além do enviado dos Estados Unidos, Keith Kellogg.

