Leão 14 cita própria vida de imigrante em discurso a diplomatas

(FOLHAPRESS) - Em audiência ao corpo diplomático do mundo inteiro, o papa Leão 14 citou sua própria "experiência de vida, desenvolvida entre a América do Norte, a América do Sul e a Europa", como evidência da necessidade de diálogo entre os povos.

Nascido nos EUA, Robert Prevost trabalhou como missionário e depois bispo no Peru, adquirindo a nacionalidade peruana; e também trabalhou no Vaticano, como prior geral da Ordem de Santo Agostinho e prefeito do Dicastério para os Bispos, que aprova nomeações para dioceses do mundo inteiro.

"A minha própria história é a de um cidadão, descendente de imigrantes, que por sua vez emigraram", discursou o papa. "Cada um de nós, ao longo da vida, pode encontrar-se saudável ou doente, empregado ou desempregado, na sua terra natal ou numa terra estrangeira. A nossa dignidade, no entanto, permanece sempre a mesma, a de uma criatura querida e amada por Deus."

Como tem feito em quase todos os seus pronunciamentos, o papa fez um apelo pela paz mundial. "No nosso diálogo, gostaria que tivéssemos presentes três palavras-chave", afirmou aos diplomatas. As três palavras, explicou, são "paz", "justiça" e "verdade".

A audiência ao corpo diplomático é um evento obrigatório do calendário do novo pontificado. O Brasil foi representado pelo embaixador do país junto à Santa Sé, Everton Vieira Vargas.

Neste domingo (18), o papa celebra na praça São Pedro a missa inaugural de seu pontificado. Leão 14 já rezou algumas missas desde que foi escolhido no conclave da semana passada, mas a deste domingo, dita "de entronização", é um marco importante do início do papado. Esperam-se cerca de 250 mil pessoas no Vaticano para assisti-la, além de 200 delegações estrangeiras. O Brasil será representado pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin.

