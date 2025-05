EUA: Serviço de Imigração usou filhos como 'isca' para prender brasileira

© Getty Images

A brasileira Rosane Ferreira de Oliveira foi presa na semana passada em Worcester, Massachusetts, pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE), deixando vizinhos e comunidade local indignados. A forma como ocorreu a prisão vem sendo duramente criticada nos Estados Unidos, uma vez que agentes federais atraíram a mulher para um local público, onde poderiam prendê-la.

De acordo com a 'Rolling Stone', o ICE usou familiares de Rosane para atraí-la para fora de casa, já que os agentes não tinham mandatos e não poderiam prendê-la na residência. Os agentes teriam usado as filhas e o neto da brasileira, que não tinha documentos para viver no país, como "isca" para efetuarem a prisão.

A ação faz parte de um programa do governo Trump, que está promovendo repressão contra imigrantes, muitas vezes vivendo legalmentenos Estados Unidos.

O que aconteceu?

Na última quinta-feira (8), Clara, de 21 anos, seu bebê de três meses e a irmã de 17 anos, estavam saindo de casa quando foram paradas por agentes do ICE. Rosane, de 40 anos, ainda estava em casa quando recebeu um telefonema de sua filha, que disse que os agentes as haviam parado e estavam ameaçando prender Clara.

Assustada, Clara disse à mãe que precisava sair de casa imediatamente e encontrá-las na rua, pois o ICE estava dizendo que, se a prendessem, não poderiam deixar o bebê nas mãos de uma menor. Então, os federais insistiram que a avó precisava correr para assumir a custódia do bebê. Pouco depois de Rosane chegar ao local, os agentes a prenderam e ignoraram Clara. O ICE também não prendeu a jovem de 17 anos.

Os agentes nunca apresentaram um mandado para Clara, embora alegassem ter, e não está claro se algum dia existiu um.

Ao justificar a prisão de Ferreira de Oliveira, o governo Trump tentou retratar a avó detida como uma "imigrante ilegal criminosa e violenta", com o Departamento de Segurança Interna afirmando que ela foi anteriormente "presa pela polícia local por agressão com arma perigosa" contra uma "vítima grávida". No entanto, de acordo com a afiliada da NBC em Boston, "sua filha, Clara negou a informação".

Fontes disseram à Rolling Stone que suas filhas e sua família querem que a mãe seja levada para casa, mas ainda não tiveram respostas do governo Trump sobre o destino de Rosane.

