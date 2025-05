Sumiço de Melania Trump não é escândalo, é progresso, dizem especialistas

© Reuters / Carlo Allegri

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sumiço de Melania Trump vem gerando, no mínimo, curiosidade entre a população americana. Segundo o New York Times, a primeira-dama ficou apenas 14 dias na Casa Branca desde a posse do marido, em janeiro. O jornal afirma que ela tem passado a maior parte do tempo em Nova York ou na Flórida.

No entanto, jornalistas e pesquisadores especializados no assunto veem o sumiço de Melania como sinal de progresso.

Para a colunista Nia-Malika Henderson, da Bloomberg, a ex-modelo eslovena estaria resistindo ao papel compulsório de primeira-dama, "um dos mais bizarros e imperdoáveis trabalhos não-pagos do mundo". "Nem toda esposa de um presidente gosta disso ou deveria ser obrigada a fazê-lo", diz.

Ao não agir conforme o esperado, diz a jornalista, Melania ao mesmo tempo se livra desse trabalho compulsório e transforma o papel de primeira-dama.

SÍMBOLO DE RESISTÊNCIA

Em vídeo publicado em janeiro deste ano, o youtuber Kamilo Jurado recapitula como uma supermodelo no auge da carreira precisou assumir o "terrível papel" de primeira-dama dos EUA, mas o fez com criatividade e firmeza de caráter. Ele cita como exemplo o episódio em que Melania se posicionou a favor do aborto, indo contra o partido Republicano e o próprio marido -postura que considerou sinal de integridade.

"Apesar das tensões internas e externas, ela mostrou que estava comprometida com um propósito mais profundo do que o espetáculo político que a rodeava. Ela converteu-se em uma figura que lutou para preservar sua voz e seus princípios e se transformou em um símbolo de resistência ", diz Jurado.

A pesquisadora Tammy Vigil, da Universidade de Boston, autora do livro "Melania e Michelle: Primeiras-Damas de uma Nova Era" afirmou em entrevista à BBC, logo após a eleição de Trump, que vê algo único em Melania. "Ela faz as coisas do jeito que quer fazer, e não do jeito que tem que fazer", diz.

Segundo a pesquisadora, o papel de primeira-dama evoluiu ao longo dos anos e Melania, agora em seu segundo mandato, escolheria "o quanto quer ser ativa em público". "E acho que ela fará isso de forma mais intencional", apostou.

FREE MELANIA

Uma das biógrafas de Melania, a ex-repórter da CNN Kate Bennett, afirma que a primeira-dama gosta do papel, apesar da relutância inicial. Em 2019, Bennett publicou "Free Melania: The Unauthorized Biography" (Melania livre: a biografia não autorizada).

O título faz referência a uma campanha na qual internautas especulavam que a primeira-dama seria contrária às posições políticas do marido e estaria vivendo em condições de "prisioneira" na Casa Branca.

No livro, Bennett afirma que Melania "não é uma mulher-troféu". A autora, que foi correspondente em Washington dedicada a cobrir exclusivamente a primeira-dama, perguntou certa vez a Melania por que ela não sorria para as fotos. Ela lhe respondeu: "Não sou falsa. Não sou alguém que sorri só porque há uma câmera na frente."

SERVINDO LOOKS

Os especialistas analisam ainda a mensagem que Melania passa através de seu estilo. Em 2018, durante o primeiro mandato do marido, ela chocou os EUA ao aparecer vestindo uma jaqueta com os dizeres: "Eu realmente não me importo, e você?", durante uma visita a um abrigo de crianças imigrantes que haviam sido separadas dos pais.

Já no mandato atual, escolheu um smoking preto para seu retrato oficial, sugerindo um perfil de mulher de negócios, mais preocupada em lucrar com sua memecoin do que passar uma imagem doce e maternal. A veia ambiciosa, diz Henderson, vai na contramão de outras primeiras-damas americanas, que costumam doar para a caridade a receita gerada com seus trabalhos, como a venda de livros.

Bennett diz que Melania veste "roupa de homem" quando está brigada com o marido, "já que ele prefere mulheres usando vestidos femininos justos, curtos e sexys."

"No primeiro mandato, a vida de Melania parecia estar definida por um único propósito: servir look atrás de look", diz Jurado. "Mas por trás dessa fachada, ela sempre tentou comunicar seus verdadeiros princípios."