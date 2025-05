Trump ataca Zelensky: "E o dinheiro? Odiei ver como foi desperdiçado"

© BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Desta vez, ele o acusou de ter "desperdiçado" bilhões de dólares em ajuda enviada pelos Estados Unidos.

Em entrevista à Fox News, Trump afirmou que está mais incomodado com a forma como Kyiv tem gerido os recursos recebidos do que com o valor em si.

“Dinheiro é dinheiro”, disse. “O que me incomodou — eu detestei ver a forma como ele foi, sabe, desculpa, desperdiçado”, acusou.

“Detestava ver cheques de 60 bilhões de dólares sendo enviados toda vez que o Zelensky [vinha a Washington] (...) Acho que ele é o melhor vendedor do mundo. Muito melhor do que eu”, continuou.

Nesse contexto, Trump questionou: “Para onde está indo todo esse dinheiro? Nem sempre estamos enviando equipamentos. Estamos apenas mandando cheques. Apenas dinheiro. Onde isso está sendo usado?”

Mais adiante, o ex-presidente americano afirmou que os Estados Unidos “herdaram” uma “bagunça”. No entanto, disse que espera conseguir uma reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que resulte em um acordo de paz.

“Acho que vamos conseguir isso rapidamente. Acho que ele está cansado de tudo isso. Ele não está com uma imagem boa e quer melhorar essa imagem”, completou.

A Ucrânia tem recebido apoio financeiro e militar dos aliados ocidentais desde a invasão russa iniciada em 24 de fevereiro de 2022.

Além disso, os aliados de Kyiv também impuseram sanções a setores-chave da economia russa na tentativa de reduzir a capacidade de Moscou de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

Desde que voltou à corrida pela Casa Branca, Trump — que prometeu acabar com a guerra em 24 horas — tem buscado dialogar com Moscou e Kyiv, mas ainda existem obstáculos dos dois lados para a assinatura de um acordo de paz.

