EUA analisam 'reality show' em que imigrantes competiriam por cidadania

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês) está considerando uma proposta para criar um reality show no qual imigrantes competiriam pela cidadania norte-americana.

Em declaração ao The Wall Street Journal, a porta-voz do DHS, Tricia McLaughlin, informou que a proposta do produtor Rob Worsoff está na “fase inicial do processo de análise” e ressaltou que “toda proposta passa por uma verificação rigorosa antes de ser aprovada ou rejeitada”.

A ideia já havia sido apresentada anteriormente aos governos de Barack Obama e Joe Biden, mas foi recusada por ambas as administrações.

Worsoff defendeu que o programa tem como objetivo “ser uma mensagem de esperança e uma celebração do que significa ser cidadão americano” e garantiu que “não é um ‘Jogos Vorazes’ para imigrantes”.

“Não é como se disséssemos: ‘Ei, se você perder, vamos te colocar em um barco e te mandar embora do país’”, destacou o produtor, explicando que o intuito não é deportar os participantes que não vencerem.

A notícia sobre a proposta foi publicada inicialmente pelo Daily Mail, que afirmou que a secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, teria apoiado a ideia. No entanto, essa informação foi desmentida.

“Isso é completamente falso. A ‘reportagem’ do Daily Mail é um insulto ao jornalismo. A secretária Noem não ‘apoiou’ e nem sequer teve conhecimento de qualquer argumento de programa de televisão ou reality show”, respondeu McLaughlin na rede social X (antigo Twitter).

A porta-voz acrescentou que o Departamento de Segurança Interna “recebe centenas de propostas de programas de televisão por ano” e que a proposta em questão “ainda não foi nem aprovada nem recusada pela equipe”.

