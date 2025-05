Mulher provoca parto e atira recém-nascido pelo vaso sanitário na Itália

© Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images

Uma mulher de 29 anos foi presa por ter provocado um parto entre a 25ª e a 26ª semana de gestação e colocado o recém-nascido, ainda vivo, dentro do vaso sanitário, em Montecompatri, na província de Roma, na Itália. O caso aconteceu em outubro do ano passado, mas a prisão foi efetuada nesta semana. Ela foi acusada de homicídio.

De acordo com o jornal italiano La Repubblica, a investigação teve início poucas horas depois de a mulher, identificada como J.U., de nacionalidade nigeriana, dar entrada em um pronto-socorro após passar mal.

Os médicos do hospital acionaram as autoridades após desconfiarem da situação. A mulher negou ter dado à luz, mas exames médicos confirmaram o parto.

Durante a investigação, as autoridades descobriram que a mulher, mãe de dois filhos, teve uma gravidez não planejada e decidiu provocar o parto no banheiro da casa de uma amiga. Em seguida, colocou o bebê no vaso sanitário e acionou a descarga.

O crime teria ocorrido entre a 25ª e a 26ª semana de gestação. A mulher "não pediu ajuda" nem contou a ninguém o que havia feito.

Dias depois, o corpo do recém-nascido foi encontrado preso em um esgoto. Os agentes responsáveis pelo caso conseguiram localizá-lo ao seguir o encanamento da casa. Um teste de DNA confirmou que o bebê era filho da mulher.

Após "vários dias de buscas", a suspeita foi localizada e detida. Ela está à disposição da Justiça, aguardando julgamento. Os dois filhos mais velhos foram entregues a familiares.

