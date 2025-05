Emirados Árabes recebem Trump com dança típica entre mulheres

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido no Qasr al Watan, o palácio presidencial dos Emirados Árabes Unidos, localizado na capital, Abu Dhabi, com a performance cultural Al-Ayyala, na qual mulheres vestidas com túnicas brancas balançam seus cabelos longos e soltos de um lado para o outro.

Popular nos Emirados Árabes e no noroeste de Omã, a Al-Ayyala envolve, além da dança, uma música composta por poesias cantadas e toques de tambores, simulando uma cena de batalha. Segundo a Unesco (agência da ONU voltada à educação, à ciência e à cultura), a dança é comum em casamentos e outras ocasiões festivas e pode ser praticada por pessoas de todas as idades e gêneros.

Trump fez uma visita de três dias pelo Oriente Médio. Na quinta-feira (15), o presidente americano anunciou acordos totalizando mais de US$ 200 bilhões com os Emirados Árabes Unidos, incluindo um compromisso de US$ 14,5 bilhões envolvendo a Boeing, a GE Aerospace e a Etihad Airways.