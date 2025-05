Trump falará com Putin e Zelensky na 2.ª-feira: “Fim do banho de sangue"

© Nathan Howard/Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou neste sábado que irá conversar, por telefone, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na segunda-feira de manhã.

“Falarei, por telefone, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na segunda-feira, às 10h [horário local; 15h em Lisboa]. Os temas da ligação serão o fim do 'banho de sangue', que está matando, em média, mais de cinco mil soldados russos e ucranianos por semana, e também o comércio. Depois, falarei com o presidente Zelensky, da Ucrânia, e, em seguida, com vários membros da OTAN”, anunciou Trump por meio de uma publicação na sua rede social, Truth Social.

O chefe de Estado norte-americano afirmou esperar que o início da próxima semana seja “produtivo”.

“Que haja um cessar-fogo e que essa guerra tão violenta — uma guerra que nunca deveria ter acontecido — chegue ao fim. Que Deus nos abençoe a todos”, finalizou Trump.

Ainda neste sábado, o chefe da inteligência militar ucraniana, Kirilo Budanov, declarou estar confiante de que a troca de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia, único acordo concreto alcançado pelas duas delegações na sexta-feira, em Istambul, será realizada na próxima semana.

Durante as negociações na Turquia, ficou acordada a troca de prisioneiros de guerra no formato "mil por mil", ou seja, um número igual de prisioneiros de ambos os lados. Caso ocorra de forma única, essa será a maior troca de prisioneiros desde o início do conflito, que já dura mais de três anos.

O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, que liderou a delegação ucraniana, afirmou que conhece a data da troca, mas preferiu não revelar. Já Vadim Skibitsky, representante da inteligência militar ucraniana, informou que o processo de devolução dos prisioneiros de guerra já foi oficialmente iniciado.

