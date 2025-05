Navio do México bate na ponte do Brooklyn, em NY, e deixa dois mortos

© Getty Images

Um navio-escola da Marinha do México colidiu com a ponte do Brooklyn, em Nova York, no último sábado (17). O acidente resultou na morte de dois tripulantes e deixou 17 feridos, sendo dois em estado grave, de acordo com a corporação. Apesar da gravidade da colisão, ninguém caiu nas águas do rio East.

A embarcação Cuauhtémoc, usada no treinamento de cadetes da Marinha mexicana, partiu do porto de Acapulco em abril para uma viagem de 254 dias, com passagens programadas por 22 portos em 15 países. O impacto na ponte, que tem mastros mais baixos do que os da embarcação, causou danos estruturais e quebrou as partes superiores do navio, onde estavam alguns tripulantes no momento do acidente.

Autoridades locais e mexicanas, como o prefeito de Nova York, Eric Adams, e o embaixador do México, Esteban Moctezuma Barragán, estão concentrados no atendimento às vítimas. "Estamos buscando o melhor tratamento para eles", disse Barragán, que também destacou o trabalho de comunicação com as famílias dos tripulantes. Parentes das vítimas foram informados e alguns devem viajar a Nova York para acompanhar o atendimento.

A embarcação Cuauhtémoc, em operação desde 1982, faz parte do programa de formação dos cadetes da escola naval mexicana e realiza expedições anuais ao redor do mundo para promover mensagens de paz e boa vontade. A causa do acidente ainda está sob investigação, enquanto vídeos e fotos capturados por testemunhas no local mostram o momento do impacto e os esforços de resgate.

