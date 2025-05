Avião sai da pista durante pouso no Panamá e faz vários feridos

© ReproduçãoX/MocAviacao

Um avião que fazia a rota entre a Cidade do Panamá e Isla Colón, em Bocas del Toro, no Panamá, saiu da pista durante o pouso na noite de sexta-feira, no Aeroporto Capitán José Ezequiel Hall. Entre os 35 passageiros e três tripulantes, 12 pessoas ficaram levemente feridas.

Angel Delgado, do Corpo de Bombeiros do Panamá, disse ao canal de TV local TVN que “nenhum dos feridos está em estado crítico”, tendo sofrido apenas “contusões e ferimentos leves”.

O médico do hospital local, Carlos Castillo, informou que, dos 12 feridos, seis foram levados de ambulância e outros seis chegaram por meios próprios. O piloto sofreu uma fratura em um dos braços.

A área do aeroporto onde o avião pousou permanece sob vigilância enquanto se aguarda o relatório oficial da companhia aérea Air Panama e da Autoridade de Aviação Civil, que deve esclarecer as causas do acidente.

Os bombeiros afirmaram que, assim que o alerta foi emitido, todos os protocolos foram “imediatamente ativados”.

Estiveram no local equipes dos Bombeiros do Panamá, do Serviço Nacional Aeronaval do país e agentes da Polícia Nacional.

O diretor da Autoridade de Aviação Civil, Rafael Bárcenas, anunciou na manhã deste sábado que as duas caixas-pretas do avião já foram recuperadas, o que “ajudará a reforçar as investigações”. Ele também destacou que, no momento do pouso, as condições meteorológicas eram desfavoráveis.

Em comunicado oficial divulgado nas redes sociais, a Air Panama confirmou que o voo 982 sofreu um acidente durante a aterrissagem. “Todos os passageiros e a tripulação saíram ilesos e estão recebendo assistência. O acidente ocorreu na fase de pouso do voo. Os passageiros e a tripulação foram retirados da aeronave por nossa equipe e pelas autoridades locais. Ao mesmo tempo, estamos colaborando com Rafael Bárcenas para esclarecer as causas do acidente. Assim que tivermos mais informações, comunicaremos”, diz a nota da Air Panama.

